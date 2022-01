Bali, a ilha (quase) sem turistas em 2021, reabre a viajantes vacinados, mas exige quarentena

A ilha de Bali, na Indonésia, vai reabrir a viajantes de todos os países a partir do final desta semana, anunciaram as autoridades do país, esta segunda-feira, mais de três meses após o anúncio da sua abertura apenas a determinadas nacionalidades, mas sem grande sucesso, muito devido às restrições impostas. Nos primeiros nove meses de 2021, tinha registado apenas 45 turistas internacionais, segundo noticiava a CNN, uma quebra catastrófica para um território cuja economia depende maioritariamente do turismo: em 2019, recebia 6,2 milhões de visitantes internacionais.

Embora Bali tenha anunciado a abertura oficial a visitantes da China, Nova Zelândia e Japão, entre outros países, em meados de Outubro, desde então não existiu nenhum voo directo, disse a ministra do Turismo indonésio, Sandiaga Uno.

A reabertura segue-se a um anúncio semelhante da Tailândia, que tinha suspendido as isenções de quarentena em Dezembro devido à incerteza inicial sobre a eficácia da vacina contra a variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2.

A decisão surge apesar de um aumento constante dos casos de covid-19 na Indonésia, este mês, depois de o país ter conseguido controlar os surtos no segundo semestre do ano passado. As autoridades sanitárias atribuíram o aumento à Ómicron.

Conhecida pelo seu surf, templos, quedas de água e vida nocturna, Bali atraiu 6,2 milhões de visitantes estrangeiros no ano anterior à declaração da pandemia, mas as apertadas restrições fronteiriças posteriores devastaram o turismo, que normalmente vale 54% da sua economia.

A Singapore Airlines já tinha anunciado, na sexta-feira, que retomaria os voos para Bali a partir de Singapura, a partir de 16 de Fevereiro.

O ministro indonésio da Coordenação dos Assuntos Marítimos e dos Investimentos, Luhut Pandjaitan, disse que, a partir de 4 de Fevereiro, os visitantes internacionais vacinados contra a covid-19 ainda seriam obrigados a fazer entre cinco e sete dias de quarentena.

Na semana passada, a Indonésia abriu ilhas próximas de Singapura aos visitantes da cidade-estado.

De acordo com Ida Ayu Indah Yustikarini, uma representante do Gabinete de Turismo do Governo de Bali, a ilha tem recebido alguns visitantes estrangeiros nos últimos meses, através da capital Jacarta, mas não foram disponibilizados dados oficiais.

Em Dezembro, porém, já se noticiara uma queda vertiginosa do turismo em Bali nos primeiros nove meses do ano, com o impressionante total de 45 visitantes internacionais registados. “O mais baixo número de visitantes alguma vez registado”, dizia à CNN Nyoman Gede Gunadika, responsável pelo turismo na província de Bali. ​Em 2020, o ano em que foi declarada a pandemia, a ilha, apesar dos encerramentos, ainda se aproximara de alguma normalidade, com 1,05 milhões. Mas nada que se compare com os mais habituais 6,2 milhões de 2019, o ano pré-pandemia.