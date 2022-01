São os governos que perdem. Ou que ganham

A grande questão que estava em jogo nestas eleições era relativamente simples: mudar ou não de governo. Em democracia, é sempre bom lembrar, são quase sempre os governos que perdem, mais do que as oposições que ganham.

Já temos a resposta a esta questão. De uma forma mais expressiva e clara do que a maioria de nós imaginaria. Preparava-me para defender a ideia de que os eleitores, ao votarem esmagadoramente nos dois grandes partidos centrais, contrariavam de novo uma tendência quase generalizada nos nossos parceiros europeus - a perda dos partidos moderados tradicionais, à esquerda e à direita, a fragmentação crescente do quadro partidário e a entrada em cena de partidos populistas e de extrema-direita com capacidade para influenciar o debate político. E acrescentaria que essa vantagem deveria levar a que PS ou PSD aceitassem mutuamente não colocar entreves à governação do vencedor.

Assim, evitar-se-ia que um ou outro ficassem demasiado dependentes de partidos com soluções radicais – à direita, a IL ou, in extremis, o próprio Chega; à esquerda, o BE e o PCP. Ou seja, uma espécie de “bloco central” informal. A dimensão da crise e a extrema instabilidade internacional tornariam recomendável este equilíbrio ao centro. Se olharmos para os programas dos dois grandes partidos, a visão que têm para o país não é muito distante.

Quase sempre foi assim, à excepção dos anos da “troika”, com o Governo liderado por Passos Coelho, com uma marca neoliberal bastante mais forte. Mas a sua matriz predominante creio que ainda é a de um partido de centro-direita, alinhado com o chamado modelo social europeu e com uma economia de mercado devidamente regulada. Durante os anos em que a “geringonça” funcionou, António Costa conseguiu manter a governação dento destes parâmetros, que incluem um forte compromisso europeu e transatlântico.

Os resultados revelaram-se diferentes do que nos indicava a maioria das sondagens, abrindo as portas a outras soluções de governo. Porquê? Há, creio, uma razão para a facilidade com que o PS renovou a confiança da maioria: chama-se pandemia. O Governo geriu bem o país nestes dois anos terríveis. Quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista do apoio às pessoas e à economia. Por mais críticas que se lhe façam, foi o SNS que salvou vidas e deu resposta aos que precisaram dele. Rui Rio talvez se tenha deixado enredar demasiado pelo discurso ultraliberal da IL em relação ao nosso Estado social, criando zonas de sombra sobre o que faria se fosse governo.

O segundo factor é mais óbvio. Basta olhar para os resultados. Os eleitores penalizaram o Bloco e o PCP por terem “tirado o tapete” ao Governo, sem justificação atendível e quando ainda estávamos em plena pandemia. O castigo do BE é o mais fácil de justificar: o seu eleitorado confunde-se mais facilmente com o do PS. O PCP prossegue o seu declínio histórico natural.

Continua a ser uma raridade na paisagem política europeia, que terá a ver com o apelo que ainda consegue suscitar num país relativamente pobre, quando comparado com os parceiros da Europa ocidental, culturalmente marcado por uma certa aversão à ideia de concorrência, de lucro e pela dependência do Estado. Foi, por isso, mais fácil a António Costa atrair o voto útil à sua esquerda, do que a Rui Rio à sua direita. O PSD tem um problema para resolver.