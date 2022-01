Boris Johnson, o Santana Lopes que não tivemos

As sucessivas festas, com Boris, o fazedor da lei, a dizer que não sabia que as festas violavam a lei, transformam o número 10 de Downing Street numa imensa discoteca clandestina liderada por um adolescente sem noção da realidade.

O título desta crónica é vergonhosamente copiado de uma frase do David Pontes, director-adjunto do PÚBLICO e que disse precisamente isto num dos últimos episódios do podcast que partilhamos, com Mariana Adam – a Coligação Negativa.