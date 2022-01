MSC Virtuosa: Nas águas do golfo Pérsico, navega-se numa bolha

Embarcar num cruzeiro é hoje entrar numa espécie de bolha, onde a covid-19 não existe (ou, pelo menos, tenta-se que não exista). E, no caso do MSC Virtuosa, que continua a apostar no entretenimento e nas áreas de lazer, também é entrar num mundo que desenha um futuro mais limpo e onde a sustentabilidade passou a ser um elemento fulcral.