Chico Buarque afirmou que não vai voltar a cantar Com Açúcar, com afeto, e abriu uma polémica

Há anos que Chico Buarque não inclui no alinhamento dos seus concertos a música Com açúcar, com afeto, que escreveu em 1967 a pedido da cantora Nara Leão. Segundo o jornal O Globo, a última vez que o cantor incluiu a música num dos seus concertos ao vivo foi em 1975. Mas no terceiro episódio do documentário O Canto Livre de Nara Leão, realizado por Renato Terra, que se estreou recentemente e está disponível em Portugal para os assinantes da Globoplay, o cantor assume taxativamente que não cantará mais essa canção que nos traz a voz de uma mulher que, apesar de abandonada e sabendo ser enganada pelo marido, o espera em casa sempre de braços abertos.