Quase 100 anos depois, a Minnie trocou o vestido às bolinhas por um fato de calças

Quase um século depois de ter nascido, a Minnie vai trocar o tradicional vestido às bolinhas vermelho por um fato de calças em tons de azul. Mas não é um fato qualquer: mantêm-se as bolinhas e lacinhos, além do icónico laço na cabeça. Desenhado pela criadora britânica Stella McCartney, o coordenado serve para celebrar os 30 anos do parque de diversões Disneyland Paris.

Mas, nada temam os fãs da personagem criada por Walt Disney, o vestido da Minnie não vai a lado nenhum e a mudança é apenas temporária. O fato azul da namorada do Mickey será estreado a propósito das celebrações do aniversário do parque da Disney, a 6 de Março, mesmo a tempo do Dia Internacional da Mulher — efeméride assinalada a 8 desse mês. “Esta nova versão do padrão às bolinhas faz da Minnie um símbolo de progresso para uma nova geração”, salientou a designer Stella McCartney, citada pela BBC.

Na internet, as reacções ao novo visual da Minnie não foram as mais consensuais. Enquanto alguns fãs aplaudem esta nova versão de personagem empoderada, outros lamentam vê-la despir um look tão icónico e não concordam, sobretudo, com a mudança de cor. “Se são mesmo fãs entendidos no franchise provavelmente sabem que a Minnie é muito versátil em termos de moda”, assinala um utilizador.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous ?? #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

Entre as críticas ao coordenado desenhado por Stella McCartney destaca-se a republicana Candace Owens, comentadora na Fox News, que descreveu a mudança como uma forma de tornar a Minnie “mais masculina”. Acusou, ainda, quem escolheu o novo visual de estar a tentar “destruir franjas da nossa sociedade”. “É por isso que ninguém os leva a sério (à Walt Disney), porque estão em pegar em coisas que ninguém ficava ofendido e estão a destruí-las, porque estão aborrecidos”, lamentou.

Candace Owens @RealCandaceO reacts to Disney getting rid of Minnie Mouse's iconic dress in favor of a pantsuit:



"This is why people don't take these people seriously." pic.twitter.com/ep0euBK8ju — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 27, 2022

O entrevistador aproveitou para lançar mais farpas e comparou o coordenado da Minnie com os fatos tradicionalmente usados por Hillary Clinton. “Vamos confirmar com o gabinete dela para ver se ela aprova ou não as mudanças de Paris”, brincou.

No Twitter, dezenas de utilizadores reagiram aos comentários da conservadora com fotografias da própria a usar fatos de calças. “A Candace Owens pode usar um fato de calças, mas a Minnie não pode?”, indagou um utilizador. E há quem responda com mais humor: “Os M&M verdes calçam sapatilhas, a Minnie usa um fato, então alguém vai ajudar o pobre Winnie the Pooh e arranjar-lhe umas calças?”

So it's okay for Candace Owens to wear a pantsuit but not Minnie Mouse? pic.twitter.com/vKacsZtubt — Alex Cole (@acnewsitics) January 27, 2022

A iniciativa com a Minnie enquadra-se numa estratégia da Disney que, nos últimos anos, tem procurado uma abordagem mais diversa e até apresentado novas princesas adaptadas aos novos tempos — bem diferentes das tradicionais Branca de Neve e Bela Adormecida, que precisavam de príncipes que as salvassem. Hoje, as novas princesas são guerreiras como Merida de Brave - Indomável​, a Moana do filme homónimo ou, mais recentemente, Raya, de Raya e o Último Dragão​, e Mirabel, de Encanto. E os clássicos também vão sendo adaptados. Por exemplo, para a futura adaptação de Branca de Neve e os Sete Anões, a actriz escolhida é a norte-americana Rachel Zegler, descendente de colombianos, que recentemente protagonizou West Side Story, de Steven Spielberg.

Todavia, não é a primeira vez que Minnie veste calças e muitos menos que troca o vermelho por outra cor. Em 2019, a personagem estreou-se como “capitã Minnie” na linha de cruzeiros da Disney, como um par de calças branco e um casaco vermelho. Nos desenhos animados, também era comum ver a namorada de Mickey com outras cores, como o azul ou o roxo.

Minnie Mouse is trending on Twitter because she's wearing a pantsuit as part of a Disneyland Paris promotion and the news is overreacting and acting like she ain't gonna wear her dress no more.



Bruh, this literally ain't the first time. Plus, she looks really good in a pantsuit. pic.twitter.com/R4cbkE2zXw — Sir Simon A. ? (@BabyLamb5) January 27, 2022

A Minnie nasceu em 1928 da pena de Walt Disney, para ser precisamente a namorada do Rato Mickey, tendo-se estreado nesse mesmo ano. Em oposição à serenidade de Mickey, a Minnie consegue ser muito impetuosa. Mas também é inteligente, perspicaz e doce, continuando, quase um século depois, a fascinar milhares de crianças (e não só) em todo o mundo.