Como prevenir quedas e tornar a casa confortável para os mais velhos

Mudar de casa quando esta se torna demasiado grande para duas pessoas ou apenas para uma, quando um dos membros do casal morre, pode ser difícil para quem viveu toda uma vida no mesmo sítio, a saber de olhos fechados a ida do quarto para a cozinha, mesmo às escuras. A psicóloga Nancy Schlossberg, autora do livro Too Young to be Old (“Demasiado novo para ser velho”, em tradução livre), diz que os idosos devem compreender que é preciso tempo para se ajustarem às suas novas vidas, e que devem fazer o luto, não só do seu companheiro, mas da vida que deixam para trás. “A pessoa precisa de se concentrar em: ‘Quais são os meus recursos e apoio para lidar com esta mudança?’” Alguns recebem ajuda de familiares e amigos, outros de lares ou centros de dia, e outros de serviços do Estado.