Correcção às tabelas do IRS não evita quedas no salário líquido da função pública

Sindicatos pedem uma nova rectificação às retenções do IRS, desta vez para resolver quebra no salário mensal de alguns trabalhadores. Pensões pagas pela Segurança Social terão acerto em Março e as da CGA já em Fevereiro.

Os sindicatos da função pública querem que o Governo corrija as tabelas de retenção na fonte do IRS pela segunda vez, agora para salvaguardar que todos os funcionários públicos têm um aumento líquido dos vencimentos em linha com a actualização salarial de 0,9%, o que só está a acontecer com alguns, por causa do desconto mensal do imposto.