Primeiro desembolso do PRR só deve chegar a Lisboa no fim de Abril

Portugal foi o quinto Estado-membro a solicitar o pagamento da primeira tranche do fundo de recuperação e resiliência da UE. Espanha esperou menos do que dois meses por um cheque de 10 mil milhões de euros, mas a Comissão avisou que essa foi uma situação “especial” e irrepetivel: os restantes países deverão aguardar cerca de quatro meses até receber o dinheiro.

Portugal poderá ter de aguardar até ao final do próximo mês de Abril, ou até mesmo o início de Maio, para receber o cheque de 1162 milhões de euros correspondente ao primeiro desembolso do Plano de Recuperação e Resiliência contratado com Bruxelas, cujo montante global ascende aos 16,6 mil milhões de euros.