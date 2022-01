Parte de um foguetão da Space X vai colidir com a Lua

Uma parte de um foguetão da Space X, lançado a partir da Florida em 2015 para pôr em órbita um satélite de observação do clima, está numa rota de colisão com a Lua e o impacto deve acontecer a 4 de Março. Provavelmente não devemos ver grande coisa a partir do nosso planeta do que parece ser a primeira queda não intencional de lixo espacial no satélite natural da Terra, porque a colisão deve ocorrer no lado oculto da Lua, perto do equador, diz Bill Gray, um astrónomo que desenvolve software para rastrear objectos próximos da Terra, asteróides e cometas.