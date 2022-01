Covid-19. Creches privadas sem pessoal para manter salas abertas

As creches e jardins-de-infância privados estão a fechar salas devido à falta de educadores e auxiliares relacionada com as baixas por covid-19. A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), Susana Baptista, explica esta terça-feira ao PÚBLICO que não estão a conseguir contratar pessoas para um período tão curto, como são os sete dias de isolamento, e isso é “um problema substancial”. Em carta aberta enviada ao Governo, a ACPEEP pede que estas instituições privadas também sejam contempladas com um apoio extraordinário e temporário para reforçar o quadro de pessoal.