Campanha eleitoral e reabertura das escolas atrasam pico da quinta vaga

Pico da quinta vaga de pandemia deverá ter lugar no início de Fevereiro. Projecções indicam que o número de casos confirmados vai rondar os 60 mil por dia. Cerca de 350 a 400 mil potenciais eleitores em isolamento no dia das eleições legislativas.

A campanha eleitoral e todos os movimentos de pessoas a ela associados alteraram as projecções quanto à evolução da pandemia nas próximas semanas. Esta é a visão do matemático Henrique Oliveira, do Instituto Superior Técnico, que, em declarações ao PÚBLICO, coloca duas razões para a subida de casos de covid-19 e o subsequente retardar do pico desta quinta vaga da pandemia, inicialmente previsto para os dias 20 a 24 de Janeiro: a campanha eleitoral e a reabertura das escolas. Mas Carlos Antunes discorda e diz, ao PÚBLICO, que não há evidências de causalidade entre a campanha e o aumento de casos.