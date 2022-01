Tigres e jaguares ameaçados por barragens hidroeléctricas

As barragens hidroeléctricas são vistas como uma solução de baixas emissões de carbono para as necessidades energéticas globais. Convertem a energia da água corrente – muitas vezes armazenada num reservatório criado a partir da inundação de terra – em electricidade. No entanto, no caso dos de tigres e jaguares, estão também a pôr em risco o seu habitat e, dessa forma, a sua sobrevivência.