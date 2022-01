BE e Chega: o que separa as campanhas na luta pelo terceiro lugar?

Um Mercedes preto de alta cilindrada pára repentinamente: dois seguranças musculados cobrem as portas e vistoriam rapidamente o local. Após alguns segundos de comunicações através de um microfone na lapela, a porta traseira mais próxima do passeio abre-se e André Ventura sai da viatura. Na Praça Martim Moniz, em Lisboa, Catarina Martins chega pelo próprio pé. Antes de começar a acção de campanha, aproveita para tomar um café e dialogar com as pessoas.