Vários feridos em tiroteio em universidade alemã

A polícia alemã confirmou a morte de um atirador que feriu várias pessoas numa universidade em Heidelberg, no sudoeste do país, esta segunda-feira de manhã.

“Isto é o que sabemos no momento: um atirador solitário feriu várias pessoas numa sala de aulas com uma arma longa. O atirador está morto”, afirmou a polícia numa mensagem no Twitter.

O jornal Bild disse que o atirador abriu fogo na sala de aulas e feriu várias pessoas antes de se matar.

A polícia já tinha confirmado que uma larga força policial e serviços de emergência tinham sido destacados para a área de Neuenheimer Feld, onde há várias universidades.