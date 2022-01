Segunda na TV: de França a Moçambique, O Rei Vai Nu com Burmester e Gabriel

CINEMA

O Prisioneiro do Rock and Roll

Fox Movies, 21h15

Crime, prisão e rock ‘n’ roll. Eis os condimentos deste drama musical de 1957, realizado por Richard Thorpe e protagonizado por Elvis Presley. O “rei” encarna Vince Everett, um jovem condenado por homicídio, cujo talento para cantar não passa despercebido aos outros reclusos. Quando sai da prisão, está determinado a investir na carreira. É então que conhece a produtora Peggy Van Alden (Judy Tyler), que vai ser uma ajuda preciosa. Mas, à medida que a fama cresce, Vince vai revelando a sua faceta mais autocentrada, o que terá grandes repercussões nas suas relações. O filme abre O Rei Vai Nu, uma programação especial dedicada a Elvis, no mês em que faria 86 anos. Diariamente, até 30 de Janeiro, há sessão dupla, num total de 14 filmes. Hoje passa também, às 22h52, Ruivas, Loiras e Morenas.

O Que Me Ficou da Revolução

RTP2, 22h58

Angèle, de coração e alma de revolucionária, está contra tudo e todos e sente que nasceu na época errada. Oriunda de uma família de ex-activistas políticos, é-lhe cada vez mais difícil vê-los esmorecer a cada dia, sem que façam nada para mudar tudo o que ela vê de errado. Até no amor Angèle é uma descontente. Isto até ao momento em que, num dos seus comuns ataques de fúria, conhece o atraente Saïd. Uma comédia realizada, escrita e protagonizada pela francesa Judith Davis. Malik Zidi, Claire Dumas e Simon Bakhouche completam o elenco.

Gabriel

TVCine Top, 1h

Gabriel deixa Cabo Verde e viaja para Portugal à procura do pai que não vê desde a infância. A tia acolhe-o, no bairro dos Olivais, em Lisboa. Rapidamente se vê envolvido com um gangue local liderado por Jorge, dono do clube de boxe e responsável por combates ilegais. Estreia em cinema de Nuno Bernardo, Gabriel é um filme dramático sobre imigração, bullying e xenofobia, com Igor Regalla, Almeno Gonçalves, Ana Marta Ferreira, Mina Andala, Ângelo Torres, Susana Sá, José Condessa e Sérgio Praia nos papéis principais.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Frescura, subtileza, capacidade de surpreender e técnica brilhante estão entre as qualidades do pianista Pedro Burmester. É ele o convidado de Fátima Campos Ferreira nesta entrevista informal, estruturada pelas páginas mais marcantes da vida e obra do músico. No Porto, ora na Casa da Música ora na Escola Superior de Música (e também em casa de Burmester), hão-de falar da sua infância como menino prodígio, das lições com os mestres Helena Sá e Costa e Sequeira Costa, dos prémios, dos concertos, do ensino e de projectos como os 3 Pianos, em se juntou a Mário Laginha e Bernardo Sassetti.

DOCUMENTÁRIOS

Sonhámos Um País

RTP2, 10h58

Camilo de Sousa e Isabel Noronha assinam este trabalho sobre as memórias da luta e das expectativas da altura da proclamação da independência de Moçambique. A câmara acompanha Camilo, que combateu pela Frelimo antes de se tornar um cineasta de referência, enquanto se reencontra com dois antigos camaradas de armas, Aleixo Caindi e Julião Papalo.

Estações de Paris: Um Património Revelado

RTP2, 20h35

Estreia. A proposta é para embarcar numa viagem pelas mais emblemáticas estações ferroviárias da capital francesa, com paragem na sua história, nos seus traços arquitectónicos e nas modificações que sofreram ao longo dos anos, por força do aumento de utilizadores, oferecendo também algumas curiosidades. Assinado por Constance de Guernon, retrata estas “catedrais modernas” com recurso a imagens aéreas, simulações e testemunhos de especialistas.

SÉRIE

De Gaulle - Prestígio e Intimidade

RTP2, 12h09

Reposição da série francesa de seis episódios sobre o homem por detrás do estadista. A acção remete para a França de 1940, quando o Governo começa a ceder à invasão nazi. Empenhado em não aceitar esse destino, De Gaulle decide unir forças com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e batalhar por um desfecho diferente. A série tenta dar a conhecer o homem no seu mundo íntimo, revelando motivações e o papel da família na sua vida.