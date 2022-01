Covid-19 em Portugal: mais 192 internamentos e 30 mortes. País soma 45.569 novos casos

Há mais 192 pessoas internadas nos hospitais portugueses devido a complicações associadas ao vírus que causa a covid-19. Ao todo, 2219 precisam de cuidados hospitalares, 160 das quais estão nos cuidados intensivos (mais seis do que no dia anterior). Os números fazem parte do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que foi divulgado esta tarde: no sábado, Portugal registou mais 30 mortes e 45.569 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2.​

É a primeira vez em quatro dias que Portugal reporta menos de 50 mil casos diários. Isto pode estar relacionado com o facto de ser fim-de-semana. Os casos reportados ao domingo são tipicamente mais baixos devido a um menor volume de testagem e de comunicação dos resultados.

Apesar da subida no número de internamentos, os valores continuam mais baixos do que em Janeiro do ano passado. A 23 de Janeiro de 2021, a DGS reportava 15.333 novos casos de covid-19, mas tinham sido registadas 274 mortes e havia 5922 pessoas internadas. Na altura, o Governo tinha imposto várias restrições devido à pressão nos hospitais: as medidas incluíam a proibição de circular entre concelhos ao fim-de-semana e restrições ao horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Norte mantém maior número de novos casos

O maior número de novos casos foi registado na região do Norte (10 mortes e 20.549 casos). A região de Lisboa e Vale do Tejo regista o maior número de óbitos (16 mortes e 13.303 novos casos). A região Centro totaliza mais 6954 casos e dois óbitos Já o Alentejo contabiliza 1337 novos casos e mais uma morte. No Algarve, há mais 1716 casos e uma morte.

A Madeira regista 1005 novos casos de infecção e os Açores somam mais 705 casos.

Das 19.569 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 12.658 (quase 65%) tinham mais de 80 anos (5836 homens e 6822 mulheres). Do total de mortes registadas desde Março de 2020: 10295 são homens e 9274 são mulheres.

Evolução dos novos casos diários

Portugal continua no quadrante vermelho da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país. Isto quer dizer que a incidência tem tendência a subir.

O índice de transmissibilidade — R(t) — a nível nacional situa-se nos 1,10 Este índice corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa. Apesar de o valor desta semana ser inferior ao da semana passada, continua a ser superior a 1, o que indica uma tendência crescente da incidência de infecções por SARS-Cov-2 a nível nacional.

Apesar do menor número de mortes e internamentos, a DGS ​continua a alertar para o aumento da pressão nos serviços de saúde. Segundo o mais recente relatório de monitorização das “linhas vermelhas” da pandemia, nota-se uma actividade epidémica de “intensidade muito elevada, com tendência crescente a nível nacional”.

Mais 10.571 pessoas recuperaram da doença, num total de 1.712.467 recuperações desde o início da pandemia. Há mais 26.789 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Ao todo, o país contabiliza 19.569 óbitos por covid-19 e 2.221.825 casos confirmados desde Março de 2020.