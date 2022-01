Covid-19. Portugal regista novo máximo: 56.426 casos. Morreram 34 pessoas

Há 2004 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 45 do que no dia anterior. Dessas, 152 estão em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que no dia anterior.

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 56.426 novos casos confirmados de covid-19 — um novo máximo — e 34 mortes associadas à doença, de acordo com os dados do relatório de actualização diária da Direcção-Geral da Saúde.

Sabe-se, ainda, que há 2004 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 45 do que no dia anterior. Desde o fim de Fevereiro de 2021 que não se registavam números tão elevados de internados. A última vez que ultrapassou os 2000 internados aconteceu a 28 de Fevereiro, quando estavam internados 2167 doentes em simultâneo. Desse total, 152 estão em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que no dia anterior.

No total, desde o início da pandemia, já se registaram 2.059.595 casos e 19.447 mortes.

Conseguiram recuperar da doença mais 28.301 pessoas, num total de 1.655.580 recuperados. Há mais 28.091 casos activos, num total de 384.568 casos.

A região onde se registou um maior número de casos confirmados nas últimas 24 horas foi o Norte: 24.422 casos identificados na região e dez mortes registadas.

Em Lisboa e Vale do Tejo registou-se, contudo, um número de mortes mais elevado: 16 mortes e 17.341 casos. No Centro foram identificados 8253 novos casos e seis mortes.

No Algarve e no Alentejo não se registaram quaisquer mortes. No Algarve identificaram-se 2003 casos e no Alentejo foram 1912.

Na região autónoma da Madeira registaram-se 1381 novos casos e duas mortes. Nos Açores foram 1114 novos casos, sem mortes a registar.

O relatório de actualização publicado na quarta-feira actualizou a matriz de risco, que monitoriza a evolução da pandemia, e Portugal mantém-se na zona mais escura. O R(t) — ou índice de transmissibilidade — desceu na última avaliação e está nos 1,11 a nível nacional e em 1,10 a nível continental.

Já a incidência subiu em relação à actualização anterior e situa-se acima de 4490,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 4437,4 se for analisado apenas o território continental.