Manuel Linhares lança Marcha lenta para anunciar estreia de Suspenso no Porta-Jazz

Uma das raras vozes masculinas do jazz que se faz em Portugal, Manuel Linhares tem um novo álbum, Suspenso, e vai apresentá-lo no dia 4 de Fevereiro em estreia absoluta na 12.ª edição do festival Porta-Jazz, no Grande Auditório do Teatro Rivoli, no Porto, às 21h30. A título de apresentação deste novo disco, foi agora lançado um single e videoclipe (com direcção de arte do próprio cantor e de Marta Ramos), Marcha lenta, que Manuel Linhares apresenta deste modo no comunicado que o anunciou: “É uma dança entre o passado e o futuro. É um encontro onde o tempo se dispersa e se resigna numa marcha vaga e contínua. Um primeiro olhar sobre as barreiras do tempo num período pandémico, onde os limites se perderam e os horizontes se dissipam.” Da autoria de Manuel Linhares, é o tema que abre o álbum, com letra em português e um solo do saxofonista José Pedro Coelho (do Coreto Porta-Jazz).

Nascido no Faial, nos Açores, no dia 4 de Agosto de 1983, e com actuações na Europa, Estados Unidos e Brasil, Manuel Linhares tinha já dois discos gravados em seu nome, Traces of Cities (2013) e Boundaries (2019). O novo álbum, Suspenso, segundo os seus promotores, tem “produção e participação do multi-instrumentista brasileiro António Loureiro, que juntou à banda que acompanha Manuel Linhares – com Paulo Barros no piano e José Carlos Barbosa no contrabaixo – a participação especial do Coreto Porta-Jazz, do saxofonista americano David Binney ou dos brasileiros Frederico Heliodoro, Rubinho Antunes e Alexandre Andrés.” Além destes, participam também no disco o pianista argentino Guillermo Klein (com um arranjo), a rapper e letrista Capicua (com uma letra).