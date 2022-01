São os partidos mais pequenos que “fazem mais barulho” na Internet

Aquilo que André Ventura diz e faz tem sido um dos temas mais quentes destas legislativas nas redes sociais. O candidato do Chega só foi ultrapassado, temporariamente, pelo debate entre Rui Rio e António Costa, que foi dos momentos mais comentados destas legislativas online. Regra geral, o candidato do Chega tem as páginas mais activas do Instagram e do Facebook e o seu nome é dos mais mencionados no Twitter. No entanto, as conversas nas redes sociais, onde o Livre também gera muito interesse, nem sempre traduzem a realidade eleitoral — muitas vezes, vive-se numa bolha onde as minorias falam mais alto.