Elza Soares, símbolo da símbolo de emancipação e liberdade na música brasileira

"Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milénio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, força e determinação", escreve a equipa da cantora.

"A adorada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e nos nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim", remata o comunicado.

Em 2019, visitou Portugal para apresentar o seu penúltimo álbum, Deus é Mulher, editado no ano anterior, e também para o lançamento em Portugal da sua biografia, Elza. Descreveu-a como “uma história muito forte” sobre uma vida “que tinha tudo para não dar certo”: “Nasci pobre, negra, mulher. É difícil, mas a gente vence”, disse ao Ípsilon.

Morreu Elza Soares, rainha insubmissa, ícone do Brasil, voz de liberdade