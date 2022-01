Em directo, uma repórter de tv foi atropelada. E prosseguiu com a reportagem

Uma cena costumeira: um pivô em estúdio conversa com uma repórter no local, a cobrir um temporal que, no caso, atingiu Dunbar, no estado norte-americano de Virgínia Ocidental.

Até que o que se segue é absolutamente inesperado. Um carro atinge com violência a jornalista que desaparece do ângulo da câmara. Mas nem por isso a jovem perde o sentido de missão e, mesmo com um tom de voz notoriamente abalado, continua a comunicação com o estúdio: “Acabei de ser atropelada, mas estou bem.”

O pivô não sabe muito bem como interpretar o que está a ver, mas em poucos segundos Tori Yorgey já está de volta à imagem, com o cabelo desalinhado, mas a rir: “Estamos todos bem. Eu estou bem. Televisão em directo é isto.” Pouco tempo depois, o vídeo com esses momentos tornava-se viral.

O condutor do carro que atropelou Tori tentou perceber se a repórter tinha ficado ferida, mas ouve-se a jornalista a confirmar que não tem mazelas. Ainda assim, depois do directo, a mulher foi assistida num hospital local.