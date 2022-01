Pousadas de Juventude oferecem estadias aos que “vestem a camisola para divulgar o melhor de Portugal”

A iniciativa chama-se The Wilds e dirige-se a criadores de conteúdos, influenciadores, bloggers, fotógrafos e a todas “ pessoas apaixonadas por viajar, fotografar e explorar destinos”.

É um novo programa de divulgação das Pousadas de Juventude e dos territórios onde se encontram. Sob o mote The Wilds, as pousadas vão oferecer estadias aos seus “embaixadores”.

A rede, que inclui mais de meia centena de pousadas em todo o país, quer desafiar “os aventureiros portugueses” e em troca vai dar-lhes a possibilidade de “ganhar estadias gratuitas em todo o território”, anuncia-se em comunicado, “ao mesmo tempo que vestem a camisola para divulgar o melhor de Portugal”.

Na lista de candidatos preferenciais podem incluir-se “criadores de conteúdo, influenciadores sociais, bloggers, fotógrafos”, e, claro todas as “pessoas apaixonadas por viajar, fotografar e explorar destinos, culturas e realidades”.

O programa pretende “convidar” todos estes viajantes a “partilhar experiências de forma autêntica e única”, de forma a servirem de inspiração.

Quem quiser participar no The Wilds poderá inscrever-se online. Os candidatos, explica a Movijovem, a entidade gestora da rede, serão depois “seleccionados com base na sua afinidade e ligação à missão e ao espírito das Pousadas de Juventude”.

Todos receberão um welcome kit, com uma t-shirt e um lenço The Wilds.

Um lembrete para quem pensa que há limites de idade no uso das Pousadas de Juventude: “podem ser utilizadas sem qualquer limitação de idade”. Aliás a Movijovem, que também gere o Cartão Jovem e o IntraRail, faz questão de sublinhar que “são locais de encontro” abertos a pessoas de qualquer “nacionalidade, credo ou ideologia”.

Detalhe: não há só dormitórios, muitas pousadas têm quatros duplos, twin, ou mesmo apartamentos. Os preços podem começar entre 12/15 euros por pessoa em vários locais.

A Rede Nacional de Turismo Juvenil inclui 42 Pousadas de Juventude em território continental, cinco na Madeira e cinco nos Açores.