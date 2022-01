Dois primeiros doentes de nova síndrome identificados com participação portuguesa

Para os cientistas, a descoberta foi surpreendente, porque se acreditava que mutações genéticas que afectassem a função de uma proteína tão essencial, como é aqui o caso, seriam incompatíveis com a vida.

Portugal participou num estudo científico que identificou os dois primeiros doentes com uma nova síndrome com origem em mutações genéticas que se pensava serem incompatíveis com a vida, mas que podem servir de marcadores de diagnóstico de doenças raras.