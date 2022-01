Evolução da pandemia adia cerimónia dos Grammys para Abril

Não têm sido tempos fáceis para os Grammys, os prémios da indústria musical norte-americana. A edição de 2021 registou uma queda de audiência de 53% relativamente ao ano anterior e foi marcada pela ameaça de boicote de The Weeknd, que não fora nomeado em qualquer categoria a concurso. Este ano, os problemas continuam. Marcada para o final deste mês, a cerimónia de entrega dos prémios foi adiada para 3 de Abril devido à evolução da situação pandémica, anunciou esta terça-feira a Academia Fonográfica americana.

O adiamento da cerimónia, algo que, aliás, já acontecera em 2021, pelas mesmas razões, não é a única alteração ao plano original. Planeada para a Crypto.com Arena em Los Angeles, a entrega dos prémios realizar-se-á agora na MGM Grand Garden Arena em Las Vegas. Apesar de não terem sido reveladas as razões para a alteração, a NPR escreve que tal estará relacionado com a dificuldade em encontrar datas vagas na sala de Los Angeles para o período desejado. O sul-africano Trevor Noah, que sucedeu em 2015 a Jon Stewart enquanto rosto do Daily Show, será o apresentador da cerimónia.