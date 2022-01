Nunca vás sozinha a uma cave escura sem luz

“Pergunte-me sobre O Senhor Babadook, Vai Seguir-te, Hereditário ou A Bruxa!”, grita em desespero, logo nos primeiros minutos, a primeira “vítima” de Gritos, confrontada com a chamada telefónica do assassino misterioso que pergunta “qual é o teu filme de terror preferido?”. Como quem pergunta “a sério? Outra vez um franchise? Não tínhamos entrado na era do filme de terror sério, ‘elevado’?”. E como quem diz “não tínhamos deixado Gritos para trás já há uns tempinhos largos?” Pelos vistos, não. “Hollywood anda sem ideias!” grita-se às tantas no filme. “Está na altura de introduzir ideias originais! De voltar à fonte!”