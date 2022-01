Isolados do mundo, Tonga tem a destruição a descoberto – e o ambiente poderá sofrer durante anos

Isolado e sem comunicações, o arquipélago de Tonga está coberto de cinza vulcânica, de destroços e de zonas inundadas. O tsunami gerado pela erupção violenta de um vulcão no sábado já causou pelo menos quatro mortes – mas as autoridades temem que possam ser mais.

Onde antes havia verde, agora há cinza. Depois da violenta erupção de um vulcão no arquipélago de Tonga, no sábado – que causou um tsunami e até uma onda de choque atmosférica –, muitas ilhas ficaram inundadas e cobertas de cinza vulcânica. Quase sem comunicações e com o aeroporto coberto de cinza, os estragos no reino polinésio começam agora a ser visíveis pelas imagens de satélite e fotografias aéreas divulgadas pelas equipas de resgate.