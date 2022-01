Betty White morreu aos 99, mas o mundo celebrou os seus 100 anos

“Ela estava radiante e bonita e tão feliz como sempre”, descreve Kiersten Mikelas, que, além de ter assumido o papel de produtora em alguns trabalhos de Betty White, trabalhava como sua assistente pessoal. Na partilha, feita na página oficial da actriz no Facebook, que morreu a 31 de Dezembro, é possível observar uma muito bem-disposta Betty White, de cabelo arranjado e maquilhada, a vestir um conjunto em que sobressai o verde festivo.

A fotografia, explicou Kiersten Mikelas, é de 20 de Dezembro e, muito provavelmente, a sua última imagem em vida. A assistente aproveitou ainda a publicação para se manifestar grata. “Obrigada a todos vós que estão a fazer coisas amáveis hoje e todos os dias para tornar o mundo um lugar melhor.”

Na mesma data em que a imagem foi captada, Betty White gravou uma mensagem em vídeo dedicada aos fãs. Uma ideia da actriz, garantiu o produtor Steven Boettcher ao USA Today,​ que surge glamorosa para proferir aquelas que viriam a ser as suas últimas palavras públicas.

O dia do centenário, que ficou por cumprir, foi assinalado ainda pela estreia de um filme-homenagem — que estava anunciado com o título Betty White: 100 Years Young — A Birthday Celebration, mas que acabou por se apresentar apenas como Betty White: A Celebration.

O documentário, em que entra a tal última mensagem de Betty, conta com as participações dos ilustres de Hollywood Carol Burnett, Clint Eastwood, Jennifer Love Hewitt, Lin-Manuel Miranda, Morgan Freeman, Robert Redford, Ryan Reynolds, Tina Fey, Valerie Bertinelli e Wendie Malick e dos apresentadores televisivos Craig Ferguson, James Corden, Jay Leno e Jimmy Kimmel.

O filme estava previsto estrear em 900 salas, de norte a sul e de uma costa à outra dos EUA, no dia 17 de Janeiro, mas acabaria por ganhar outra dimensão após a morte da artista, acabando por chegar a 1500 cinemas.

Além disso, desde a sua morte, as homenagens têm vindo a multiplicar-se, algumas de forma espontânea, e o #BettyWhiteChallenge (o desafio Betty White, em português) conquistou milhares que, em honra da actriz, estão a doar pelo menos cinco dólares (4,39€) a abrigos de animais ou a organizações de bem-estar animal.

Betty White foi a grande resistente do elenco principal da premiada sitcom Sarilhos Com Elas, que reunia ainda Beatrice Arthur (1922-2009​), Rue McClanahan (1934-2010) e Estelle Getty (1923-2008).

Nascida a 17 de Janeiro de 1922, foi uma das actrizes norte-americanas com a mais longa carreira em televisão, tendo sido pioneira neste meio. E a idade não impediu Betty de trabalhar até ao fim. Por entre aparições especiais, nomeadamente no conceituado Saturday Night Live, ainda há poucos anos foi uma das estrelas da série cómica Hot in Cleveland, gravada entre 2005 e 2010, que em Portugal pôde ser vista com o nome Póquer de Rainhas no AXN White.

Com direito a uma estrela no Passeio da Fama, em Los Angeles, a actriz somou quatro Globos de Ouro e cinco Emmys, além de ter sido homenageada com um BAFTA de carreira, em 2010.