Um quinto das vagas para estágios na função pública ficou por preencher em 2021

As 500 vagas disponibilizadas na edição de 2021 do programa EstágiAP XXI não foram totalmente preenchidas e há pelo menos 110 lugares que transitam para 2022. As vagas não preenchidas correspondem a um quinto do total e vão somar-se às 1000 previstas na nova edição do programa de estágios da função pública destinado a jovens licenciados, perfazendo um total de 1110 lugares.