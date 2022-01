Portugal-França, uma temporada que cruza 500 artistas mas não vai falar só de arte

Entre o Palácio da Ajuda e a Torre Eiffel, com a pompa possível de uma conferência de imprensa online, dois ministros e duas ministras apresentaram na manhã desta terça-feira a Temporada Portugal-França 2022, uma programação que nos próximos nove meses cruzará os dois países com mais de 200 projectos e 480 eventos, uma ideia lançada em 2018 pelo primeiro-ministro António Costa e o Presidente francês Emmanuel Macron, para estabelecer uma “ponte” entre as duas presidências da União Europeia.