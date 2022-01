Leitores algarvios vão ter acesso online grátis a 7 mil publicações nas bibliotecas

Os leitores da Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve (BIBAL) terão acesso gratuito a mais de 7.000 publicações online, a partir de 18 de Janeiro, ao abrigo de um serviço adquirido pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Em comunicado, a AMAL adianta que os leitores daquela rede - que integra as bibliotecas municipais de 15 dos 16 concelhos da região e a biblioteca da Universidade do Algarve -, vão poder aceder a uma plataforma digital que dá acesso a jornais e revistas online, nacionais e estrangeiras.

A aquisição do serviço, que representou um investimento de 20 mil euros, segundo a AMAL, vai permitir “universalizar e democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, incentivando simultaneamente a leitura”, lê-se na nota. “Para além disso, tratando-se de um serviço online, os leitores fazem-no de forma global e fácil, no âmbito da missão das bibliotecas públicas”, prossegue o comunicado, que refere que a aquisição do serviço foi aprovada, por unanimidade, em Julho.

Segundo a AMAL, na ocasião, “todos os presidentes [das autarquias do Algarve] reconheceram a importância da medida para as comunidades da região e decidiram suportar esta despesa”, garantindo a disponibilização do serviço na rede de bibliotecas municipais pertencentes à BIBAL. A rede integra as bibliotecas municipais de 15 dos 16 concelhos que compõem o Algarve, à excepção de Aljezur, único município da região que ainda não tem biblioteca.

A PressReader é uma plataforma que disponibiliza o acesso a publicações periódicas de mais de 150 países e em mais de 60 línguas, através de uma interface com várias funcionalidades, entre elas pesquisas por título, país, língua ou categoria. O acesso à plataforma é possível de várias formas, com as credenciais de utilizador da biblioteca.

A Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve foi criada em Dezembro de 2018 ao abrigo de um protocolo de cooperação entre a AMAL, a Universidade do Algarve e a Direcção-Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB). A rede permite o desenvolvimento de serviços em rede, numa lógica de partilha e optimização de recursos. A estrutura coordenadora da BIBAL é assegurada por três bibliotecários, eleitos de dois em dois anos.