Morreu Nino Cerruti, o pai do casual chic, que descobriu talentos como Giorgio Armani

Foi no sábado, aos 91 anos, que o designer e empresário italiano Nino Cerruti morreu no hospital, em Vercelli, Itália, por complicações após uma operação à anca, informou a empresa familiar italiana Lanificio Fratelli Cerruti em comunicado. “Para a família, amigos, colaboradores e funcionários do Lanificio Cerruti, e todo o mundo da moda italiana, hoje é um dia muito triste, pela morte do Signor Nino”, diz o comunicado, publicado na conta do Facebook da empresa.