Covilhã vai abrir as “Portas do Sol”, um guia pelo centro histórico

A Câmara da Covilhã vai lançar um projecto cultural e turístico baseado no património material e imaterial, com o objectivo de promover, potenciar e dar a conhecer o centro histórico da cidade.

Com a denominação “Portas do Sol”, o projecto será desenvolvido através das novas tecnologias, contando com uma ferramenta que dará a conhecer ao visitante as histórias e curiosidades de cada local, disse a vereadora da Cultura na Câmara da Covilhã, Regina Gouveia.

Para esta responsável, tal permitirá “comunicar mais e melhor” o território e de “uma forma estratégica”, dado que “a qualquer hora o visitante poderá ter acesso aos conteúdos”, sem serem necessárias marcações prévias, cumprimento de horários ou de um acompanhamento específico.

“Trata-se de uma experiência muito inovadora ao nível dos centros históricos, porque passamos a não ter um centro histórico apenas disponível nos locais que têm guias ou recursos humanos que possam transmitir a história local, passando a estar disponível a qualquer hora no próprio espaço”, afirmou.

A vereadora mostrou-se convicta de que projectos como este podem contribuir para prolongar as estadias de turistas no concelho.

Os conteúdos, acrescentou, estão agora a ser recolhidos e definidos, mas vão dar grande relevo à história e figuras de cada local, bem como à história da indústria dos lanifícios na cidade e à sua recente integração na Rede das Cidades Criativas da UNESCO.

“Como começou? Como se desenvolveu? O que é que resta”, são algumas das respostas que devem ser dadas através da ferramenta que agora vai ser desenvolvida.

O projecto tem de ser implementado no prazo de um ano e implica um investimento de 200 mil euros e conta com financiamento a 70%, no âmbito de uma candidatura apresentada ao Turismo de Portugal.