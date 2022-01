Crédito pessoal acelera 40% e cartões de crédito sobem 17,8% em Novembro

O novo crédito ao consumo atingiu 629,228 milhões de euros em Novembro de 2021, um crescimento de 9,6% face ao mês anterior, e de 24,4% face ao mesmo mês de 2020. Os maiores contributos para este crescimento vieram do crédito pessoal e dos cartões de crédito e outros descobertos bancários.

Os dados revelados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP) mostram que o crédito pessoal, onde se encontra o destinado a educação, saúde energias renováveis, financiamento de equipamentos, consolidação ou outros, registou o maior crescimento, de 12,3% face a Outubro, e 40,4% face ao mesmo mês de 2020, período fortemente impactado pela pandemia de covid-19. No total deste segmentoforam emprestados perto de 283 milhões de euros.

O segundo maior crescimento verificou-se através de cartões de crédito e outros descobertos bancários, como as contas-ordenado, que atingindo 113 milhões de euro, uma aceleração de 16,5% face a Outubro e de 17,8% em relação ao mesmo mês de 2020.

No terceiro segmento, o do crédito automóvel, foram emprestados cerca de 221 milhões de euros, mais 3,6% do que em Outubro, e mais 10,3% do que em Novembro de 2020, com destaque para a compra de usados.

Para carros usados com reserva de propriedade e outros foram emprestados 152,199 milhões de euros, apenas mais 0,7% do que em Outubro e mais 18,5% face a Novembro de 2020. Para compra de novos com reserva de propriedade foram concedidos 47,4 milhões de euros, mais 10,2% do que no mês anterior, e mais 7% face a Novembro de 2020.

O crédito assegurado na modalidade de locação financeira ou ALD caiu em termos homólogos nos novos e usados. Nos carros novos totalizou 16,1 milhões de euros, 16,8% abaixo do registado em Novembro de 2020 e mais 20,5% face a Outubro. Nos usados, o montante emprestado foi de 5,1 milhões de euros, menos 35,9% e menos 8,2%, respectivamente.

Em Novembro, o novo crédito à habitação atingiu 1353 milhões de euros, máximo do ano e pelo menos desde 2018.

Entre Janeiro e Novembro, os bancos já emprestaram aos particulares 20.315 milhões de euros, para consumo e habitação, um aumento de 26% face aos mesmos meses de 2020.