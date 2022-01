Segunda na TV: Betty White, Superstore, eleições esmiuçadas e uma ComTradição pelo Mundo

CINEMA

Guia para Um Final Feliz

Cinemundo, 21h10

Uma comédia romântica com argumento e realização de David O. Russell, a partir do livro de Matthew Quick. Depois de ter estado internado numa clínica psiquiátrica, Pat (Bradley Cooper) está empenhado em recomeçar. Volta para casa dos pais (Robert De Niro e Jacki Weaver) e tenta reconciliar-se com a ex-mulher (Brea Bee). Os seus planos caem por terra quando conhece Tiffany (Jennifer Lawrence, no papel que lhe deu o Óscar), que se debate com os seus próprios demónios.

Maré Vermelha

Hollywood, 21h30

Um grupo de oficiais russos, descontentes com o rumo político do seu país, ocupa uma base de mísseis nucleares, ameaçando destruir o Japão e os EUA. A resposta norte-americana passa por colocar em alerta máximo um submarino nuclear comandado por Frank Ramsey (Gene Hackman), cuja autoridade é questionada por Ron Hunter (Denzel Washington). Realizado por Tony Scott e escrito por Richard P. Henrick e Michael Schiffer, Maré Vermelha é um filme de acção, drama e suspense. Foi triplamente nomeado para os Óscares, em categorias técnicas.

Cold War - Guerra Fria

RTP2, 23h07

O filme de Pawel Pawlikowski (prémio de melhor realizador em Cannes) inspira-se na relação dos seus pais. Rodado a preto e branco e passado na Europa da Guerra Fria, centra-se no romance de duas pessoas oriundas de meios diferentes e pouco condicentes nas suas personalidades.

DOCUMENTÁRIO

Betty White Goes Wild!

Nat Geo Wild, 23h06

A 31 de Dezembro de 2021, morreu Betty White, a actriz de Sarilhos com Elas que marcou a história da televisão e que era também uma apaixonada por animais – especialmente, os grandes felinos. Este documentário, realizado por James Reed, incide sobre essa sua paixão. É emitido no dia em que White faria 100 anos.

SÉRIES

Superstore

Fox Comedy, 20h

Março de 2020. O papel higiénico e outros produtos voam das prateleiras do Cloud 9. Os empregados não têm mãos a medir. E Amelia “Amy” Dubanowski (America Ferrera), a resoluta gerente demissionária, tem de adiar a sua partida, pelo menos por uns episódios. É em pleno início da pandemia que arranca a sexta e última temporada de Superstore, a série que bisbilhota os bastidores dos corredores arrumados, enquanto vai expondo as (des)motivações dos colaboradores que sorriem aos clientes, agora por detrás das máscaras. Para ver de segunda a sexta, em dose dupla.

O Nome da Rosa

RTP1, 23h50

Estreia. Realizada por Giacomo Battiato para a RAI, a mini-série verte para televisão o famoso romance de Umberto Eco, com John Turturro e Rupert Everett à frente do elenco.

Foto O Nome da Rosa

INFORMAÇÃO

Debate Líderes Partidários com Assento Parlamentar - Legislativas 2022

RTP1, 21h

Directo. A ronda de debates em modo frente-a-frente culmina nesta troca de argumentos entre os líderes de todos os partidos com representação parlamentar.

TALK-SHOW

Isto É Gozar com Quem Trabalha

SIC, 21h30

Directo. A partir de hoje, o programa de humor de Ricardo Araújo Pereira vai para o ar diariamente, a seguir ao Jornal da Noite, para esmiuçar a campanha para as eleições legislativas. O primeiro convidado desta ronda é Vitorino Silva, do RIR.

CULINÁRIA

ComTradição pelo Mundo

24Kitchen, 15h

Estreia. ComTradição regressa para mais uma dose de receitas de Henrique Sá Pessoa, agora com horizontes gastronómicos expandidos. Se, no programa anterior, o chef se lançava à reinvenção de pratos tradicionais portugueses, inspirado pela obra de Maria de Lurdes Modesto, desta vez, faz da cozinha internacional a sua ementa. O passaporte é carimbado pela gastronomia de 15 países, cada um deles “visitado” em duas fornadas de menu completo (entrada, prato principal e sobremesa), num total de 30 episódios. Fica em exibição de segunda a sexta-feira, a esta hora, com repetição às 21h.