Transposição de norma pelo Parlamento mina recuperação dos lucros de crimes

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, não se tem cansado de repetir que é essencial para que o crime não compense que, além das sanções penais, o Ministério Público tente recuperar as vantagens que os criminosos obtiveram com os ilícitos que cometeram. Mas a chamada recuperação de activos ainda tem um longo caminho a percorrer, tanto a nível da sensibilização como da atribuição de instrumentos aos procuradores que têm a competência para accionar as investigações que procuram identificar e localizar os bens que podem ser declarados perdidos a favor do Estado.