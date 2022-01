Incêndio na baixa do Porto, Cedofeita, extinto e sem feridos

O incêndio que deflagrou no início da tarde de domingo na baixa do Porto foi dado como concluído às 14h34 e não há registo de feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O incêndio que deflagrou por volta das 13h00, na zona de Cedofeita, esteve a ser combatido por um total de 17 bombeiros Sapadores do Porto, com quatro viaturas.

Uma equipa da PSP com uma viatura também esteve no local, adiantou fonte do CDOS do Porto.

O fogo terá começado numa lareira, disse fonte dos Sapadores dos Bombeiros do Porto. O incêndio começou “entre pisos de um prédio localizado na Rua General Silveira, número 23”, junto à praça Coronel Pacheco.

Segundo o Jornal de Notícias, um grupo de estudantes Erasmus espanhóis residia no apartamento no primeiro andar do prédio que terá ficado sem condições de habitabilidade.