Bernardino Pires, um nome a acrescentar à história da fotografia do século XX no Porto

Se a história da fotografia portuguesa do século XX relativa à cidade do Porto está já registada com alguns nomes maiores, e consagrados, como os de Emílio Biel (1838-1915), Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931, que foi também o pioneiro do cinema português), ou Domingos Alvão (1872-1946), e com uma série de outras figuras, mais ou menos conhecidas, nas décadas seguintes, há ainda nomes a descobrir para que esse panorama possa ser devidamente cartografado. E um dos fotógrafos ainda em falta nessa história parece ser indubitavelmente Bernardino Pires (1901-1977). Essa lacuna está em vias de ser preenchida com o lançamento, anunciado para a Primavera, de uma edição que irá dar a conhecer uma centena de imagens com que este fotógrafo amador e autodidacta registou a sua terra natal.