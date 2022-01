Golfinhos fêmea têm um clítoris que lhes poderá permitir sentir prazer

Investigadores dos Estados Unidos analisaram o clítoris de golfinhos fêmea e sugerem que esse órgão está ligado ao prazer destes mamíferos durante o sexo. Investigação contribui para compreensão do prazer sexual feminino na natureza.

Ao longo da história, o estudo do clítoris tem sido negligenciado – e não falamos só na nossa espécie. Para colmatar esta falha, uma equipa de cientistas dos Estados Unidos estudou este órgão num outro mamífero que faz sexo não apenas com um propósito reprodutivo, o golfinho-roaz fêmea. Os resultados estão disponíveis num artigo publicado na revista científica Current Biology, onde se sugere que o clítoris dos golfinhos fêmea é funcional. Mais: ao analisarem-se as características deste órgão em pormenor, também se propõe que, provavelmente, está ligado ao prazer sexual nestes animais. Esta investigação dá-nos assim mais umas pistas sobre a sexualidade feminina na natureza.