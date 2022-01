João Gomes Cravinho: “Chumbo do Orçamento travou novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional”

É o balanço do que antecipa como um adeus à pasta. Número dois do PS por Setúbal assume a candidatura para garantir um governo estável e duradouro.

O ministro da Defesa Nacional lamenta não ter tido tempo, devido ao chumbo do Orçamento do Estado, de ter avançado na definição do novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional até ao final do primeiro semestre deste ano. Processo que deve ser alinhado com a doutrina NATO e a “bússola estratégica” da União Europeia, as duas âncoras internacionais de Portugal.