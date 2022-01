Governo da Ucrânia sofre ataque informático em larga escala

Ucrânia anunciou investigação e a União Europeia prometeu ajuda. Ataque acontece no final de conversações entre os EUA e a NATO e a Rússia, que Washington e Kiev acusam de preparar uma invasão.

Um ataque informático em larga escala atingiu na quinta-feira à noite vários sites do Governo da Ucrânia, deixando um aviso: “tenham medo e esperem o pior”. Numa altura em que a Rússia deslocou tropas para perto da fronteira com a Ucrânia, Kiev anunciou uma investigação, dizendo que embora Moscovo fosse um dos suspeitos, era demasiado cedo para tirar conclusões.

Da União Europeia, o Alto Representante para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, condenou esta sexta-feira o ataque e disse que tanto o Comité de Política e Segurança como unidades de crime informático iriam reunir-se para decidir como responder e ajudar a Ucrânia.

A Rússia esteve por trás de ataques semelhantes no passado. Os alvos foram o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o conselho de ministros, e o conselho de defesa e segurança, entre outros. O Governo ucraniano, e as autoridades americanas, têm acusado a Rússia de preparar uma invasão ao país. A Rússia tem negado, mas exigiu entretanto que a NATO reverta o seu alargamento e vete uma potencial entrada à Ucrânia e à Geórgia, condições que diplomatas dizem que todos sabem serem não negociáveis à partida.

“É demasiado cedo para tirar conclusões, mas há uma longa história de ataques [informáticos] russos contra a Ucrânia no passado”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Reuters.

“Ucranianos! Todos os vossos dados pessoais foram transferidos para a rede pública. Todos os dados no computador foram destruídos, é impossível recuperá-los”, dizia uma mensagem em ucraniano, russo e polaco visível nos sites do governo que foram alvo do ataque.

“Toda a informação sobre vocês é agora pública, tenham medo e esperem o pior. Isto vale para o passado, presente e futuro.”

O Governo disse que tinha restaurado a maioria dos sites afectados e que não tinham sido roubados quaisquer dados pessoais. Outros sites foram suspensos para prevenir o ataque, disse ainda.

Após uma semana de conversações diplomáticas inconclusivas, os EUA avisam agora que acham que a probabilidade de um ataque russo à Ucrânia “é alta”.

Os EUA comparam a situação actual à que antecedeu a anexação da Crimeia e à guerra entre separatistas ucranianos apoiados pela Rússia no Leste da Ucrânia em 2014.

A Rússia avisou agora para “consequências catastróficas” para o caso de não haver acordo em relação à NATO e outras exigências que fez recentemente, mas tem dito também que não renunciou à diplomacia, embora esta semana esta via não tenha trazido quaisquer avanços.

A Ucrânia sofreu uma série de ataques informáticos desde 2014, que afectaram fornecimento de energia, caixas de supermercado e deitaram abaixo sistemas informáticos dos bancos. E em 2017, o país foi o epicentro de um ataque que se espalhou rapidamente, causando danos desde os EUA à Índia.