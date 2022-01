Sexta na TV: Bonga, Badiu, Juventude e bola na mão

CINEMA

Aqueles Que Me Desejam a Morte

TVCine Top, 21h30

Thriller de acção realizado por Taylor Sheridan, segundo um argumento seu, de Charles Leavitt e de Michael Koryta. Connor, de 12 anos, assiste ao assassinato do pai. Apesar de conseguir escapar por uma floresta cerrada, sabe que os assassinos não estão dispostos a deixar testemunhas. Na fuga, cruza-se com Hannah Faber, uma bombeira que se encontrava na torre de vigia quando tudo aconteceu. Quando os criminosos resolvem atear fogo à floresta de modo a eliminar todos os vestígios, Connor e Hannah vêem-se numa luta desesperada por escapar à violência das chamas. Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Aidan Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Jon Bernthal ocupam os papéis principais.

Peões em Jogo

AMC, 22h10

O papel dos media, da política e da educação na América de hoje em análise num filme em que todos estão de alguma forma envolvidos no combate ao terrorismo, seja um senador (Tom Cruise), uma jornalista (Meryl Streep), um professor de ciência política (Robert Redford, que também realiza) ou dois antigos alunos seus que, no Afeganistão, longe dos debates e discursos, lutam pela sobrevivência.

Juventude

RTP2, 23h06

A partir do conto autobiográfico de Joseph Conrad, publicado em 1898, o francês Julien Samani co-escreveu e realizou este filme, uma produção franco-portuguesa rodada em Aveiro que marcou a sua estreia nas longas-metragens de ficção. Com a acção transposta para os nossos tempos e Kévin Azaïs como protagonista, conta a história de um aspirante a marinheiro que embarca na sua primeira viagem, de Le Havre (França) até Luanda (Angola).

O Sobrevivente

Hollywood, 23h30

Peter Berg filma a história de um dos maiores desastres militares dos EUA no Afeganistão. Quatro elementos especiais da Marinha são incumbidos de eliminar Ahmad Shah Massoud, homem de confiança de Bin Laden. Apanhados numa emboscada, terão de formar alianças e superar todos os seus limites. Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster e Eric Bana compõem o elenco.

A Tragédia de Macbeth​

Apple TV+, streaming

Pela primeira vez desde que se estrearam no cinema com Sangue por Sangue, em 1984, Joel Coen realiza um filme sem o seu irmão mais novo, Ethan. Aliás: nunca um dos dois tinha realizado sozinho. É uma adaptação de Macbeth, de William Shakespeare, rodada a preto e branco, com Denzel Washington e Frances McDormand (que trabalha com Joel desde Sangue por Sangue e é casada com ele) nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIO

Jogo Duplo: James Benning e Richard Linklater

TVCine Edition, 22h

​Em 1985, Richard Linklater fundou um cineclube em Austin, Texas. James Benning foi o primeiro cineasta convidado. Ficaram amigos desde então. Premiado como melhor documentário no Festival de Cinema de Veneza, este filme de Gabe Klinger documenta essa amizade de longa data, fazendo uso de extenso material de arquivo, entrevistas e trechos das principais obras de cada um, para detectar pontos de convergência e divergência.

SÉRIES

Arquivo 81

Netflix, streaming

Em 2016, Archive 81 começou como um podcast de terror em modo found footage, ou seja, a simular gravações encontradas para contar uma narrativa assustadora. Desde então, já teve três temporadas e agora dá origem a esta série Netflix com produção executiva de James Wan, o cérebro por detrás das sagas Saw e The Conjuring. Adaptada por Rebecca Sonnenshine, que trabalhou em séries como The Boys ou Vampire Diaries, conta com Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Ariana Neal e Martin Donovan no elenco.

Verão Azul

HBO, streaming

A plataforma acolhe um conteúdo histórico: a série espanhola da TVE do início dos anos 1980 que fez bastante sucesso em Portugal, além de ter sido das mais populares e bem-sucedidas de sempre no seu país de origem. A criação de Antonio Mercero, argumentista e realizador, segue um grupo de jovens em férias de Verão em Nerja, na Costa do Sol, e teve 19 episódios entre 1981 e 1982.

DESPORTO

Andebol: Portugal x Islândia

RTP2, 19h18

Directo. Naquela que é a sua sétima participação no Campeonato da Europa, Portugal estreia-se frente à Islândia. O jogo realiza-se em Budapeste e conta para pontuar no Grupo B, onde a selecção comandada por Paulo Pereira tem como adversários, para além dos islandeses, a Hungria (co-organizadora esta edição, com a Eslováquia) e os Países Baixos.

MÚSICA

Bonga - 50 Anos de Carreira

RTP1, 22h41

Registo do concerto que Bonga deu na Altice Arena, em Lisboa, a 19 de Novembro (e que repetiu no Porto, no dia seguinte), para celebrar 50 anos de carreira. Canções obrigatórias do embaixador da música angolana – e do semba em particular – como Mariquinha, Olhos molhados ou Homem do saco, alinharam com alguns temas de Kintal, o futuro disco, com lançamento anunciado para 18 de Fevereiro.

MAGAZINE

Autores

TVI, 1h55

Marcado pelo activismo e filtrado por electrónicas, batuque e funaná, o som do músico português de raízes cabo-verdianas é descrito pelo próprio como “uma cachupa instrumental” que celebra a nação que existe “quando há vontade de compreender e não se receia a mistura”. Depois dos álbuns Mundu Nôbu (2018), Sotavento (2019) e Kriola (2020), Dino D’Santiago tem em mãos o novo Badiu. É ele o convidado de Carlos Mendes nesta edição de Autores.