Fim-de-semana na TV: Vitalina, Goodall e a viúva entre Tozé Brito (de) Novo e um big bang animado

CINEMA

Miles Ahead

AXN Movies, sábado, 19h31

Assinado e protagonizado por Don Cheadle, um “quase biopic” que ficciona um período da vida de Miles Davis. Nos anos 1970, a viver o auge da carreira, abandona os palcos e fecha-se em casa. Vive cinco anos em isolamento quase total, lidando com dores crónicas e problemas de voz decorrentes do uso abusivo de analgésicos e drogas. Um dia, é contactado por Dave Braden (Ewan McGregor), que está determinado a fazer uma reportagem para a Rolling Stone sobre a grande estrela do jazz desaparecida. Será ele a ajudar Davis a regressar.

A Bela de Dia

TVCine Edition, sábado, 22h

O clássico do mestre Luis Buñuel com Catherine Deneuve em perversões de bordel. Buñuel diverte-se com alguns dos seus temas recorrentes: sexo e obsessão, sonho e realidade. E burguesias, claro está. Agrupa referências sadomasoquistas e jogos de poder, dos quais se alimenta a história de Séverine (Deneuve), senhora de alto estatuto social que decide prostituir-se (mas só à tarde).

Serenidade

RTP1, sábado, 00h01

Um drama assinado por Steven Knight e interpretado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou e Jeremy Strong. O comandante de um pequeno barco de pesca vive em tranquilidade numa ilha das Caraíbas. Tudo muda quando a ex-mulher o visita e lhe pede ajuda para se livrar do actual marido, que diz ser um homem muito perigoso.

Vitalina Varela

RTP2, sábado, 23h34

Vitalina Varela, cabo-verdiana, 55 anos, chega a Portugal três dias depois do funeral do marido. Há mais de 25 anos que estava à espera do seu bilhete de avião. É este o ponto de partida para a nona longa-metragem de Pedro Costa, que recebeu o Leopardo de Ouro, prémio máximo do Festival de Locarno de 2019, depois de ter sido um dos filmes que mais impacto teve junto do público e crítica no importante festival. Vitalina é real e é actriz – é uma mulher que veio de Cabo Verde para as Fontaínhas e que, enquanto sujeito e personagem, transita de Cavalo Dinheiro (2014) para comandar os fantasmas e as sombras que preenchem o filme do cineasta português.

60 Segundos

Fox, domingo, 19h17

Dirigido por Dominic Sena e baseado no filme homónimo de H.B. Halicki (1974), segue Randall “Memphis” Raines (Nicolas Cage), um grande especialista em furto de automóveis que se retirou para evitar que o irmão mais novo lhe seguisse as pisadas. Por ironia do destino, este envolve-se num grave sarilho e a sua vida fica em risco. Para o salvar, Memphis terá de roubar 50 carros, numa corrida contra o tempo.

Tróia

AXN, domingo, 19h17

Homero em versão Hollywood, por Wolfgang Petersen, com direito a nomeação para um Óscar pelo guarda-roupa. Na Grécia antiga, durante um banquete organizado pelo rei de Esparta, Páris (Orlando Bloom), príncipe de Tróia, seduz a rainha Helena (Diane Kruger) e rapta-a. A guerra é declarada contra Tróia, governada por Príamo (Peter O’Toole) e defendida pelo príncipe Heitor (Eric Bana). A chave do desenlace reside em Aquiles (Brad Pitt), semideus e o maior guerreiro vivo.

Diana

AXN White, domingo, 21h25

Com realização de Oliver Hirschbiegel, um biopic sobre os últimos dois anos de vida da princesa Diana, com base na obra Diana: Her Last Love, escrita por Kate Snell já após o divórcio do príncipe Carlos. Naomi Watts, no papel da princesa de Gales, contracena com Naveen Andrews, Cas Anvar e Douglas Hodge, entre outros.

Kill Bill - A Vingança

Fox Movies, domingo, 00h34

Uma Thurman veste a pele (e o macacão amarelo) da mulher sedenta de fazer justiça e servir vingança sangrenta, como protagonista do épico em dois volumes de Quentin Tarantino. São emitidos em maratona, com o segundo a começar às 2h15.

DOCUMENTÁRIOS

Sylvia: Rasto de Sangue

TVCine Edition, sábado, 11h45

Realizado por Saxon Logan, documenta a história da espia Sylvia Raphael (1937-2005). Nasceu e morreu na África do Sul, mas foi em Israel que a sua vida mudou para sempre, ao ingressar e subir na Mossad. É uma narrativa de clandestinidade e violência, com actividade em vários pontos do planeta e com passagem, nos anos 1970, pelo sistema prisional norueguês, onde cumpriu pena por homicídio e outros crimes.

Jane Goodall: A Nova Geração

Odisseia, sábado, 21h40

A primatologista britânica Jane Goodall ficou famosa pelo seu revolucionário trabalho de campo na Tanzânia, na década de 1960, em que estudou e criou laços com uma comunidade de chimpanzés. Neste documentário, a sua vida e obra é mostrada através de um olhar particular e familiar: o do neto, Merlin van Lawick, em visita ao país africano.

Gustave Eiffel: A Tecnologia por Detrás do Génio

Odisseia, domingo, 23h26

O mestre da arquitectura do ferro é lembrado através de uma viagem pelas suas mais grandiosas e emblemáticas criações. Gustave Eiffel (1832-1923) mudou a paisagem parisiense com a torre mais famosa do mundo, mas esta foi apenas uma das 350 obras que projectou por todo o mundo, entre monumentos, pontes, estações de comboio, etc.

MÚSICA

Tozé Brito (de) Novo

RTP2, sábado, 19h56

Estreia. Bonito, bonito, era reunir músicos portugueses de vários géneros em torno das canções de Tozé Brito. E, de caminho, celebrar os seus 70 anos. Partindo deste princípio (e de uma ideia de Inês Menezes), Ana Bacalhau, António Zambujo, B Fachada, Benjamim, Camané, Catarina Salinas, Joana Espadinha, Miguel Guedes, Mitó, Samuel Úria, Selma Uamusse, Rita Redshoes, Tiago Bettencourt e Tomás Wallenstein juntaram-se para dar as suas próprias roupagens à música do veterano. O resultado está no disco Tozé Brito (de) Novo, lançado em Novembro passado.

O Fado Vai ao Teatro

RTP2, domingo, 00h51

Gravado em Julho de 2020, no Cine-Teatro Avenida (Castelo Branco), este concerto juntou os fadistas Rodrigo Rebelo de Andrade e Beatriz Felício numa visita a fados celebrizados nas tábuas do teatro e também nos ecrãs do cinema português. As suas vozes são acompanhadas por Pedro Castro (guitarra portuguesa), André Ramos (viola de fado) e Francisco Gaspar (viola baixo).

DESPORTO

Andebol: Portugal x Hungria

RTP2, domingo, 16h48

Directo. A selecção portuguesa de andebol defronta a equipa da Hungria, o país que co-organiza esta edição do Campeonato da Europa, juntamente com a Eslováquia. O jogo tem lugar em Budapeste e conta para o Grupo B, onde a brigada de Paulo Pereira tem como adversários, para além dos húngaros, a Islândia e os Países Baixos.

Futebol: Athletic Bilbau x Real Madrid

TVI, domingo, 1h45

Transmissão em diferido da final da Supertaça de Espanha. É disputada pelo Athletic Bilbau, vem de uma vitória sobre o Atlético de Madrid por 2-1, e pelo Real Madrid, apurado depois de ter levado a melhor no clássico frente ao Barcelona, por 3-2.

INFANTIL

A Idade do Gelo: O Big Bang (V. Port.)

SIC K, sábado, 19h03

Scrat, o esquilo pré-histórico louco por bolotas, torna a provocar acidentalmente uma reacção em cadeia de alcance planetário. Vários asteróides entram em rota de colisão com a Terra e ameaçam os animais de extinção. Era só a preocupação que faltava ao mamute-lanoso Manny, que está a preparar(-se) para casar a filha; a Diego, o tigre-dentes-de-sabre que anda a pensar constituir família; e a Sid, preguiça que acaba de ser deixado pela namorada.

O Rapaz Formiga (V. Port.)

Hollywood, domingo, 11h20

Escrito e realizado por John A. Davis, com base no livro infantil homónimo de John Nickle, este filme de animação conta a história de Lucas Nickle, um menino de dez anos que, num momento de frustração com a desatenção da família e as agressões dos bullies da escola, ataca um formigueiro com uma bisnaga. Nesse momento, é enfeitiçado e reduzido ao tamanho de uma formiga. Quando a colónia é ameaçada por um exterminador, ele lidera a luta e torna-se um pequeno grande herói.