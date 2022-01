“Costa, o experiente”, contra “Rio, o honesto”: o que os distingue aos olhos dos portugueses

Líderes do PS e PSD encontram-se hoje num frente-a-frente que pode ser decisivo numa campanha que ambos tentam bipolarizar. Sondagens mostram que eleitores os vêem com perfis distintos.

“Mais experiente”, “mais forte”, “mais simpático”, “mais ponderado”, “mais competente” e “mais preocupado com as pessoas”. A imagem de António Costa em sondagens recentes continua com uma avaliação mais positiva do que a imagem de Rui Rio, que só vence na categoria “mais disposto a dizer o que pensa”. E ainda que, de Setembro de 2019 para cá, Rio tenha conseguido melhorar a sua imagem junto dos eleitores, a verdade é que parte para a campanha atrás de Costa. Mas a diferença tem-se esbatido. Consciente disso, o PS pretende rentabilizar a valorização que os eleitores atribuem à experiência de António Costa, embora estes considerem Rui Rio mais verdadeiro. Costa e Rio realizam esta quinta-feira o primeiro e único frente-a-frente entre ambos numa campanha que tanto o PS como o PSD tentam bipolarizar, vincando assim o apelo ao voto útil.