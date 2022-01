Tribunal dá luz verde ao processo para separar Facebook

A autoridade da concorrência norte-americana (FTC na sigla inglesa) recebeu luz verde dos tribunais para avançar com a acção judicial que vai decidir se o grupo Meta tem de ser separado. Actualmente, a empresa-mãe de Mark Zuckerberg é dona das redes sociais Facebook e Instagram, dos serviços de mensagens WhatsApp e Messenger, da carteira digital Novi e da empresa de realidade virtual Oculus. Para a FTC, é demasiado poder: o grupo Meta deve abdicar do Instagram e do WhatsApp.

É a segunda vez que a FTC tenta avançar com uma acção judicial para separar as empresas de Zuckerberg. A FTC primeiro tentou processar o Facebook, que se chama Meta desde Outubro, durante a administração de Donald Trump. Na altura, o juiz James Boasberg, do tribunal federal da Colúmbia, rejeitou o pedido por considerar que a FTC não tinha argumentos suficientes para separar o grupo Meta. A empresa entrou no clube dos bilionários depois da divulgação do parecer, ao ultrapassar um bilião de dólares em capitalização bolsista. Esta terça-feira, a decisão de Boasberg foi outra.

“A teoria central da acção judicial permanece essencialmente inalterada. A [FTC] continua a alegar que o Facebook detém o monopólio no mercado dos serviços PSN [Redes sociais privadas] e que tem mantido ilegalmente esse monopólio”, escreveu James Boasberg, no documento a anunciar a decisão. “Os factos usados desta vez para fortificar as teorias, contudo, são muito mais robustos e detalhados”, continua o juiz, notando que a agência norte-americana enfrenta uma “grande tarefa” para provar as acusações.

De acordo com a FTC, o grupo Meta força o monopólio ao adquirir potenciais concorrentes (como o Instagram em 2012 e o WhatsApp em 2014) e ao impedir que serviços rivais funcionem e sejam compatíveis com os serviços Meta (ou seja, falta interoperabilidade).

O tribunal federal não validou a crítica de interoperabilidade, notando que a rede social Facebook não bloqueia o acesso de aplicações concorrentes à sua plataforma para manter o domínio e que quaisquer práticas do género foram abandonadas em 2018. Porém, a FTC tem luz verde para defender a separação do WhatsApp, Instagram e Facebook com base na compra de serviços rivais.

A empresa de Mark Zuckerberg mantém-se confiante. “A decisão de hoje restringe o âmbito do caso da FTC”, lê-se numa resposta do grupo Meta para a imprensa. “[A decisão] reconhece também que a agência [FTC] enfrenta uma ‘grande tarefa’.”

Boasberg nota que é impossível prever o futuro do processo da FTC nesta altura. “O Tribunal recusa-se a participar em especulação [sobre o resultado da acção judicial]”, salientou Boasberg em comunicado, frisando que a FTC “entregou um pedido plausível” e deve avançar.

O grupo Meta tem até dia 25 de Janeiro para formular uma resposta às acusações da FTC.