Com a morte de David Sassoli, a Europa lamenta a perda de um homem bom

O presidente do Parlamento Europeu foi o sétimo italiano a ocupar o cargo. Aos 65 anos, não resistiu às complicações de uma disfunção grave do sistema imunitário.

O presidente do Parlamento Europeu, David-Maria Sassoli, morreu durante a madrugada desta terça-feira, no hospital de Aviano, em Itália, onde estava internado há mais de duas semanas, por complicações graves resultantes de uma “disfunção grave do sistema imunitário”, na sequência de uma pneumonia da qual nunca terá recuperado totalmente. Aos 65 anos de idade, Sassoli foi o primeiro alto dignitário europeu a morrer no cargo.

A surpresa e consternação que a notícia da sua morte provocou em Bruxelas é patente nas reacções emocionadas e tributos comovidos a este antigo jornalista italiano convertido em eurodeputado e político europeu, um homem de causas, “gentil”, “íntegro” e “solidário”, e acima de tudo um europeísta convicto. “Já faz falta o teu calor humano, a tua generosidade, a tua cordialidade e o teu sorriso”, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa mensagem publicada em italiano.

Na sua última mensagem pública, antes do Natal, David Sassoli falou em esperança no futuro, para destacar a importância das instituições europeias, e em particular o papel do Parlamento Europeu, na protecção e defesa dos mais frágeis da sociedade. “A esperança somos nós, quando não fechamos os olhos aqueles que precisam de ajuda, quando não levantamos muros quando combatemos todas as formas de injustiça”, afirmou Sassoli, num discurso que neste dia ganha o estatuto de testamento político.

Durante os seus anos de parlamentar em Bruxelas e Estrasburgo, David Sassoli manteve o foco nas questões ligadas à justiça social, ao combate às desigualdades e à promoção da democracia. Eleito pela primeira vez em 2009, ano em que abandonou uma já longa e reconhecida carreira de jornalista para se filiar no recém fundado Partido Democrático italiano, de centro-esquerda, foi o político que recebeu mais votos no país.

Ao contrário de outros políticos italianos, não foi pelos escândalos ou polémicas que se distinguiu como eurodeputado. Discreto mas firme nas suas conviccções, o “humanismo” da sua intervenção política tornou-o uma figura consensual no hemiciclo, um defensor do diálogo e construtor de pontes entre as diferentes bancadas, que esta terça-feira lamentaram a sua morte e prestaram homenagem ao seu contributo.

Eleito presidente do Parlamento Europeu em Julho de 2019 (foi o sétimo italiano a ocupar o cargo), dirigiu a instituição durante um dos períodos mais pesados da sua história, com uma sucessão de desenvolvimentos nefastos a começar pelo “Brexit” e a culminar na pandemia de covid-19. Coube a Sassoli, despedir-se da representação de 73 eurodeputados britânicos, em Fevereiro de 2020, quando o Reino Unido saiu da União Europeia.

Horas antes do “Brexit” se concretizar, fez ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, um emotivo discurso de reafirmação dos ideais fundadores da União — que, como assinalou, um ano mais tarde, conseguiu aprender as lições do passado e responder à crise pandémica com a determinação e solidariedade que faltaram noutros momentos.

David Sassoli reforçou essa mensagem em Novembro de 2020, quando o plenário votou esmagadoramente para aprovar a o novo orçamento comunitário, e o fundo de recuperação da crise “Próxima Geração UE”, que derrubou o tabu da emissão de dívida conjunta europeia. Ao lado do primeiro-ministro, António Costa, o presidente do Parlamento Europeu insistiu sempre que não havia um “plano B” para recuperar a UE da pior crise económica e social desde a Segunda Guerra Mundial.

“Hoje é um dia triste para a Europa, que perde um sincero democrata, um homem de fé e convicções fortes”, lamentou a presidente da Comissão Europeia, numa curta declaração em que lembrou David Sassoli como um “campeão da justiça e da solidariedade” e um “querido amigo”.

Um dia depois de Ursula von der Leyen proferir o seu discurso do Estado da União Europeia, em Setembro de 2021, David Sassoli foi formado a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, por causa de uma pneumonia. Esteve internado durante uma semana em França, de onde saiu para uma recuperação em Itália, que por várias vezes o obrigou a regressar ao hospital. O seu último internamento começou a 26 de Dezembro. Segundo o seu porta-voz, David Sassoli não resistiu às complicações de saúde, e morreu à 1h15 desta terça-feira.