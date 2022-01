Enganadas no passado: as percepções de insegurança na Rússia e Ucrânia

1. O reemergir das tensões entre a Rússia e a Ucrânia ocupou um lugar de relevo nos acontecimentos políticos mundiais do último ano. É naturalmente uma questão maior de segurança internacional para a União Europeia e a NATO, pela sua proximidade geográfica. Todavia, para além do óbvio — uma anormalmente elevada concentração de forças militares russas na proximidade da fronteira da Ucrânia fazendo temer uma invasão —, o conflito é complexo e multifacetado. Um dos seus aspectos mais paradoxais é o de que quer a Rússia, quer a Ucrânia, se sentem enganadas e inseguras. A Rússia sente-se enganada pelas promessas ocidentais / americanas feitas nos anos 1990 de não alargamento da NATO a antigos membros do Pacto de Varsóvia. A Ucrânia, sente-se enganada por ter aceitado ficar sem armas nucleares no seu território após o final da União Soviética, em troca da garantia da sua integridade territorial e soberania.