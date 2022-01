E se acontecer na América?

1. Um discurso notável de Joe Biden, uma breve declaração de Obama e a presença Dick and Liz Cheney no Capitólio talvez sejam suficientes para se perceber até que ponto a democracia americana está a ser posta à prova nos dias que correm e como isso é assustador para os homens e mulheres de boa vontade no mundo inteiro. Os três factos aconteceram a 6 de Janeiro, no primeiro aniversário da invasão do Congresso americano por alguns milhares de insurrectos, precisamente no momento em que os congressistas deviam confirmar o resultado das eleições presidenciais de Novembro de 2020.