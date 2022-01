Biden acusa Trump de atacar a democracia americana com uma “teia de mentiras”

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou o seu antecessor na Casa Branca, Donald Trump, de ter incitado uma multidão de apoiantes a “encostar um punhal à garganta da democracia americana”, no dia 6 de Janeiro de 2021, com uma “teia de mentiras” que culminou com a invasão do Capitólio.

Num discurso muito duro, em que acusou Trump — sem nunca mencionar o seu antecessor pelo nome — de ser o principal responsável por um dos períodos mais conturbados da História moderna dos EUA, ao não aceitar a derrota na eleição presidencial de Novembro de 2020, Biden disse que está em curso “uma batalha pela alma da América”.

“Não se iludam. A dor e as cicatrizes daquele dia são profundas”, disse o Presidente dos EUA, referindo-se à invasão — a primeira, por cidadãos norte-americanos, desde a independência do país, em 1776 — do edifício onde funcionam as duas câmaras do Congresso, em Washington D.C.: a Câmara dos Representantes e o Senado.

“Estamos numa batalha pela alma da América. Uma batalha que iremos vencer, com a graça de Deus e a bondade e grandeza desta nação”, disse Biden, que discursou na sala do Capitólio dedicada às esculturas de várias figuras da História dos EUA — e onde, há um ano, centenas de apoiantes de Trump passearam depois de terem invadido o edifício, durante a cerimónia de confirmação da vitória de Biden na eleição de 2020.

No final do discurso, o Presidente dos EUA foi questionado sobre se as suas palavras não poderão contribuir para o aprofundamento das divisões no país, numa altura em que, segundo as sondagens, mais de 60% dos eleitores do Partido Republicano continuam a acreditar que Trump foi vítima de fraude eleitoral.

Tal como tinha sugerido no discurso, Biden disse o país só poderá voltar a unir-se “quando reconhecer a gravidade das suas feridas”.

“É isso que as grandes nações fazem. Enfrentam a verdade, lidam com ela e seguem em frente”, disse o Presidente dos EUA.

Sobre o facto de nunca se ter referido a Trump pelo nome no seu discurso — apesar de ter dito 16 vezes “0 antigo Presidente” —, Biden justificou-se dizendo que não quer transformar o período actual no país numa “batalha política contemporânea”.

“Isto não é sobre mim, é sobre o sistema e sobre alguém que decide pôr-se acima de tudo”, disse Biden numa conferência de imprensa depois do discurso. “Por isso, não quero que isto se torne numa batalha política contemporânea entre mim e o Presidente [Trump]. Vai muito além disso.”