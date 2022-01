Bebé devolvido à família cinco meses depois de ficar perdido no caos do aeroporto de Cabul

No caos da retirada norte-americana, Sohail Ahmadi foi deixado nos braços de um militar, mas acabou por ficar abandonado no chão do aeroporto, onde um taxista o encontrou. Este sábado, cinco meses depois, o bebé foi devolvido ao avô materno, que ainda vive em solo afegão.

Sohail Ahmadi tinha apenas dois meses quando foi entregue em desespero a um soldado do outro lado do muro do aeroporto de Cabul, no meio do caos da retirada norte-americana do Afeganistão, em Agosto. Este sábado, depois de ter sido localizado, voltou para junto dos seus familiares.